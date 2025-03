Renaissance Valdôtaine esce dal centro autonomista

"Renaissance Valdôtaine prende atto della decisione di Pour l'Autonomie, Stella Alpina e Rassemblement Valdôtain di interrompere il percorso unitario intrapreso, nonostante l'accordo unanime raggiunto il 17 marzo sui punti programmatici minimi". E' quanto si legge in una nota del movimento politico guidato da Giovanni Girardini.

"La decisione, maturata alla vigilia di un programma condiviso di eventi e incontri con la popolazione, è stata motivata da dubbi sulla 'tenuta stabile' di Renaissance Valdôtaine. Pur rammaricandosi per la separazione, Renaissance Valdôtaine ritiene necessario ribadire con fermezza il proprio impegno per 'l'azzeramento' dell'attuale Giunta comunale di Aosta, punto cardine dell'accordo e causa della rottura": "La nostra convinzione rimane salda: è necessario costruire un'alternativa di discontinuità per innescare un reale cambiamento. Questo è il nostro impegno politico, la ragion d'essere della nostra formazione. Affronteremo le prossime elezioni con chiarezza e coerenza, portando avanti i nostri valori di discontinuità e cambiamento. Rimaniamo aperti a un dialogo costruttivo con tutte le forze politiche e i cittadini che condividono questi principi" afferma il direttivo di Renaissance Valdôtaine.





