Pnrr, fine lavori riqualificazione quartiere Cogne nel marzo 2026

''Crediamo a ragion veduta che tutti i lavori in programma per riqualificare il quartiere Cogne saranno terminati nei tempi previsti dal Pnrr, ovvero per la fine di marzo del prossimo anno''. Così il sindaco di Aosta Gianni Nuti, durante il sopralluogo dei cantieri fatto questo pomeriggio assieme ai componenti della giunta comunale.

''Le ditte incaricate stanno lavorando in maniera celere - continua - e in perfetta sinergia assieme al soggetto attuatore, Arer (Azienda regionale di edilizia popolare). Si tratta di una vera e propria rivoluzione per il quartiere e una rigenerazione vera. Questo per noi è fonte di grande soddisfazione, e siamo convinti che lo sarà anche per i cittadini''.

A termine di tutti i lavori di riqualificazione del quartiere, si avranno: 108 alloggi in più di edilizia popolare, 340 nuovi posti auto interrati, l'abbattimento dei due grattacieli (i lavori potrebbero già iniziare per l'estate), oltre al rifacimento delle facciate delle palazzine Stura-Filippini e alla riqualificazione energetica con il collegamento di tutti gli alloggi alla rete del teleriscaldamento. Tra le opere che si stanno ultimando anche la riqualificazione di piazza Soldats de la Neiges, dove sono state abbattute le due palazzine prefabbricate e verrà realizzata una vera piazza, e dell'antico lavatoio, che diventerà una sala espositiva.



