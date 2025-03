Mobilità in Valle d'Aosta, al via modalità di trasporto innovative

La giunta regionale ha approvato l'adesione, in qualità di partner, alla proposta progettuale dal titolo "Aller-Retour innovazione digitale nella mobilità alpina di prossimità", nell'ambito del terzo bando del programma Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra 2021-2027. La proposta - si legge in una nota - "mira a contribuire alle azioni di mobilità sostenibile nelle zone montane nelle Alpi nord-occidentali, con estensione alla Valle d'Aosta, nella zona pilota della Val d'Ayas, della sperimentazione di modalità di trasporto innovative (car pooling, autostop organizzato, estensioni funzionali dei trek-bus) già in fase di sperimentazione in altri territori europei e in parte nelle zone di prossimità francesi, con particolare riferimento agli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori anche stagionali per la riduzione dell'impiego dell'auto individuale".



