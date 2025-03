Limite dei mandati, "Testolin e Bertschy fuori da prossima Giunta"

"Il presidente Renzo Testolin e l'assessore Luigi Bertschy nella prossima legislatura non potranno ricoprire cariche all'interno della giunta regionale".

Lo ribadiscono Europa Verde e Rete civica in base ad un parere pro veritate redatto dal professor Andrea Morrone, docente di diritto costituzionale all'università di Bologna.

"La questione è stata sollevata l'autunno scorso - ha detto la consigliera regionale Chiara Minelli (Pcp) - ma, nonostante la nostra richiesta di interpretazione della legge 2007, abbiamo solo ottenuto una 'non risposta'. Non abbiamo chiesto valutazioni, il presidente Bertin si è sottratto ad una precisa responsabilità. Così abbiamo chiesto noi un parere su una questione non marginale, che riguarda tutti. Non c'è volontà di accanimento, però occorre chiarire la questione". Aggiunge Massimiliano Kratter (Europa Verde): "E' un tema che tocca il cuore delle nostre istituzioni, è un tema tecnico ma con risvolti politici e etici".

Ad illustrare il parere è stato Elio Riccarand (Rete civica): "Ci è sembrato doveroso chiedere il parere di un giurista. Il punto centrale è la 'ratio' della disposizione sui limiti di rielezione prevista dalla legge della regione Valle d'Aosta numero 21 del 7 agosto 2007. Legge che applica la modifica dello Statuto del 2001, rafforzando il ruolo di presidente e assessori ma delimitando i loro poteri. L'articolo 3 comma 3 pone dei limiti".

Nel parere, in dettaglio, si sottolinea che "l'articolo 3.3 è il frutto di una scelta politica del legislatore, lo scopo della norma è limitare la 'continuità del potere' per i titolari degli organi di governo della Regione oltre un certo numero di volte, fissato, come detto, in due mandati svolti consecutivamente durante due legislature successive". Pertanto "vieta la rieleggibilità per la terza volta consecutiva alla carica di presidente della Regione, assessore e vicepresidente della Regione di chi ha già svolto una qualsiasi di quelle stesse cariche in due precedenti legislature consecutive, salvo che una delle due cariche ricoperte abbia avuto una durata inferiore a due anni sei mesi e un giorno" e "di conseguenza, avendo già ricoperto per tre volte consecutive una carica interna alla Giunta regionale in tre legislature successive, gli attuali titolari della carica di presidente della Regione e di vicepresidente della Regione non sono rieleggibili nella prossima legislatura per una quarta volta ad una carica interna alla Giunta regionale".



