Amnesty international porta Patrick Zaki ad Aosta

Patrick Zaki sarà l'ospite del primo appuntamento organizzato dal gruppo Amnesty International della Valle d'Aosta per festeggiare un doppio evento: i 50 anni di Amnesty International Italia e i 40 anni dalla fondazione del gruppo valdostano. L'evento è in programma mercoledì 2 aprile alle 20.30 nei locali di Plus Aosta. Zaki presenterà il suo libro 'Sogni e illusioni di libertà. La mia storia' edito da La Nave di Teseo, nella collana Oceani.

La serata sarà introdotta dal presidente del consiglio comunale di Aosta Luca Tonino e dall'Assessora alle Politiche Sociali Clotilde Forcellati. "Per queste due ricorrenze - spiega Stefania Brun, responsabile del gruppo di Amnesty International della Valle d'Aosta - volevamo organizzare qualcosa di significativo che ricordasse le nostre attività, le nostre partnership sul territorio, ma soprattutto che mettesse in evidenza quanto l'attività di Amnesty International abbia anche dei riscontri concreti sulla vita delle persone. In particolare, nel 2021, in collaborazione con il comune di Aosta, abbiamo messo in scena lo spettacolo teatrale 'My name is Patrick Zaki' di e con Alessandro Ienzi. Ora abbiamo ritenuto importante riproporre la stessa storia, ma questa volta raccontata da Patrick in persona". L'ingresso è libero.



