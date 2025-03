A Pila i Campionati italiani paralimpici di sci alpino

Dal 28 al 30 marzo la località sciistica di Pila ospiterà i campionati italiani paralimpici di sci alpino, uno degli appuntamenti più importanti della stagione per lo sci paralimpico nazionale. Le competizioni si svolgeranno sulla pista Bellevue (superg), Leissè (slalom gigante) e Nouva (slalom speciale). "Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di tale rilevanza. Questi campionati non rappresentano solo un'importante competizione sportiva, ma anche un'occasione per promuovere i valori dell'inclusione e dell'accessibilità che da sempre contraddistinguono il nostro comprensorio" commentan Davide Vuillermoz Curiat, presidente Pila spa. Il programma: il 28 marzo superg alle 10.30, il 29 marzo slalom gigante con prima manche alle 10.30 e seconda alle 13, e il 30 marzo slalom speciale con prima manche alle 10.30 e seconda alle 13.



