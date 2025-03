A Bard il congresso dei siti fortificati di tutta Europa

Sarà il Forte di Bard ad ospitare il congresso 2025 di 'Forte Cultura'. Il 27 e il 28 marzo l'evento riunirà esperti, responsabili politici e gestori di siti fortificati provenienti da tutta Europa per discutere il futuro del patrimonio attraverso il Turismo creativo e il New european Bauhaus. "Un congresso dedicato a innovazione e sostenibilità. I siti fortificati rappresentano un pilastro fondamentale del paesaggio culturale europeo, offrendo opportunità uniche per il turismo sostenibile, la rivitalizzazione economica e il coinvolgimento della comunità. Tuttavia, la conservazione e il riuso adattivo di questi siti richiedono strategie innovative" si legge nella presentazione.

Due i temi principali al centro dell'assise: il Turismo creativo, un approccio che trasforma i territori in centri culturali attivi, coinvolgendo visitatori e comunità locali in esperienze immersive; e il New european Bauhaus, un'iniziativa dell'Ue che promuove sostenibilità, estetica e inclusività nello sviluppo territoriale. "Attraverso interventi di esperti, workshop interattivi e tavole rotonde - si legge ancora - il congresso offrirà una piattaforma per cooperazione internazionale, scambio di conoscenze e innovazione nelle politiche culturali".



