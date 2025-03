Valle d'Aosta celebra Federica Brignone 'regina' dello sci

"È una giornata di grande festa per tutto lo sport italiano e valdostano in particolare. La vittoria della Coppa del Mondo è il coronamento di un lavoro che si è sviluppato anno dopo anno e arriva al termine di una stagione indimenticabile per Federica. In questi anni abbiamo potuto ammirarla per i suoi risultati, ma ancor più per le sue doti di determinazione, passione, meticolosità. Ha costruito questo ennesimo successo giorno dopo giorno, con la cultura del lavoro, con le capacità acquisite di studiare tutti i particolari, di non sentirsi mai arrivata e di voler costantemente alzare l'asticella". Così il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, e l'Assessore allo sport Giulio Grosjacques commentano la conquista della Coppa del Mondo generale di sci alpino da parte di Federica Brignone. "Questa Coppa rappresenta un unicum nel panorama nazionale e rimarrà impressa nella storia dello sci alpino femminile - aggiungono - facendola entrare nell'olimpo degli sport invernali. Con lei sono finiti gli aggettivi e resta un'icona per la nostra regione e una figura di assoluto riferimento per i molti giovani che si avvicinano allo sci. La Valle d'Aosta è orgogliosa di essere rappresentata dalla 'tigre' di La Salle e non vediamo l'ora di accoglierla tra le nostre montagna per poterla festeggiare come merita".



