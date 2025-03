Sci nordico: cdm, Pellegrino terzo nella sprint Tl di Lahti

Federico Pellegrino torna sul podio a Lahti: il campione valdostano è terzo con brivido nella sprint in tecnica libera sulla pista che nel 2017 gli ha regalato il titolo iridato. Quello di ieri per Pellegrino è il terzo podio stagionale a cui si deve aggiungere l'argento iridato di Trondheim. Un podio confermato dopo oltre un'ora di analisi e valutazioni da parte della giuria, per un contatto che ha coinvolto l'azzurro e lo svizzero Valerio Grond proprio sulla linea d'arrivo.

Il poliziotto di Nus sul traguardo è alle spalle di Johannes Klaebo, vincitore sul francese Jules Chappaz, con lo svizzero Valerio Grond che cade proprio in prossimità della linea rossa.

La giuria però conferma l'ordine d'arrivo e così Pellegrino può festeggiare un nuovo podio finlandese, il terzo nel massimo circuito a livello individuale, preceduto dal successo del 2018 e dal secondo posto dell'anno successivo, sempre in sprint a skating. Nel conteggio rientra inoltre il secondo posto nella team sprint del 2023 in coppia con Francesco De Fabiani.

Pellegrino ha raggiunto la finale soffrendo in batteria e ricorrendo al ripescaggio, per poi destreggiarsi alla grande in una complicata semifinale e raggiungere così il turno decisivo.

La Coppa del mondo della sprint è di Klaebo (927 punti) che domina la graduatoria su Erik Valnes (828) ed Edvin Anger (784), Pellegrino è sesto con 694. L'influenza che ha fermato Amundsen consente quindi a Pellegrino di scavalcare il norvegese e portarsi sul terzo gradino provvisorio della classifica generale con 1458 punti dietro a Klaebo (2038) e Anger (1677) quando al termine della stagione rimane la sola 50km in classico di domani. Seguono Valnes ad un solo punto di distanza (1457) e lo stesso Amundsen (1439).



