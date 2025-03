Mafia, celebrata ad Aosta la Giornata della memoria

Per i giornalisti "oggi è ancora più difficile raccontare questa realtà, anche perché dopo la stagione stragista che per fortuna si è conclusa con l'ultimo superlatitante corleonese, questa mafia stragista adesso si è di nuovo inabissata. Lavora sottotraccia, e quindi andare a scovare quelli che sono gli interessi mafiosi per un giornalista è molto, molto più difficile". Così Franco Lannino, fotogiornalista che ha documentato le stragi di mafia, oggi ad Aosta per una conferenza su giornalismo e mafie.

Franco Lannino

L'occasione è la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che a livello nazionale si è celebrata ieri con la manifestazione di Libera a Trapani, alla presenza di don Ciotti. Lannino è stato il primo fotoreporter dell'ANSA ad arrivare sul luogo della strage di Capaci. Fino al 25 aprile sarà visitabile la mostra fotografica 'Macelleria Palermo', sua e di Michele Naccari, presso la galleria d'arte Inarttendu e la sede dell'Asva, in via Laurent Martinet, ad Aosta.

"Per combattere le mafie serve capire e cogliere segnali, diffondere la cultura della legalità. Il ricordo è uno strumento importante per combattere le mafie in una società in cui la memoria è quella di un pesciolino rosso", ha sottolineato il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin.

Il convegno a palazzo regionale

"Il vento della memoria semina giustizia", ha aggiunto Donatella Corti, referente uscente di Libera Valle d'Aosta. "Lo scopo di questa giornata in primo luogo è di ricordare i nomi delle vittime innocenti delle mafie. Non è una memoria vuota, ma è una memoria intesa come impegno, l'impegno che tutti i volontari e tutte le volontarie di Libera in questi trent'anni hanno fatto diventare quotidiano nella vita e nelle loro attività". Dopo dieci anni alla guida di Libera Vda, a Corti succedono due giovani co-presidenti: Fabrizio Bal e Veronica Ruberti.

La lettura dei nomi delle vittime di mafia



Sotto i portici dell'Hôtel de Ville, in piazza Émile Chanoux, ha avuto luogo la lettura dei nomi delle vittime delle mafie, alla presenza di una trentina di persone.



