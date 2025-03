Aosta compie 2050 anni, iniziate le celebrazioni

Un suggestivo spettacolo di suoni e luci in piazza Chanoux, insieme al concerto 'Hora Nona' al teatro Giacosa di Aosta, ieri ha dato il via alle celebrazioni per i 2050 anni di Aosta. Nel giorno dell'equinozio di primavera, ispirandosi all'antico calendario romano, la facciata neoclassica del municipio è diventa protagonista di un racconto per immagini della storia cittadina, ricordando i 2050 anni trascorsi e provando a immaginare i 2050 che verranno.

Spettacolo di luci in piazza Chanoux

Il programma organizzato da Regione e Comune, fatto di 25 eventi tra spettacoli, concerti, conferenze, visite guidate e giornate di studio si chiuderà con il solstizio d'inverno a dicembre.

Tra gli ospiti più attesi lo storico e scrittore Alessandro Barbero, che martedì 25 marzo al Palais di Saint-Vincent terrà la conferenza 'La conquista romana della Valle d'Aosta', che si potrà seguire anche in diretta streaming all'indirizzo https://www.youtube.com/@RegVdA/streams



