Sicurezza, torna in Valle d'Aosta il 'carabiniere di quartiere'

E' tornato ad Aosta e nei maggiori centri abitati della regione il 'carabiniere di quartiere', un modo - sottolinea l'Arma - per "dare impulso ai servizi di prossimità".

I militari che si muovono a piedi per le vie cittadine hanno lo scopo principale di pattugliare luoghi che i tradizionali servizi di perlustrazione non possono raggiungere, "aumentando significativamente la vicinanza ai cittadini ed ai commercianti".

"Ascoltare, suggerire, informare e rassicurare attraverso il contatto quotidiano con le persone, queste - spiega il Gruppo Aosta dei carabinieri - sono le peculiarità del servizio di prossimità con l'obiettivo di un ritorno positivo in termini di collaborazione da parte della gente così da restituire maggiore prevenzione e sicurezza alla collettività".



