Percorsi abilitanti docenti, Guichardaz 'ritardi del ministero'

"Il ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi da parte del ministero dell'Università e della ricerca ha creato difficoltà e incertezze per molti docenti in tutta Italia. L'Università di Torino aveva già da tempo avanzato richieste di accreditamento per diverse classi di concorso, tra cui la A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado - Francese) e la A-60 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado). L'attivazione di questi corsi permette ai docenti valdostani di poter finalmente accedere ai percorsi di abilitazione, ma si tratta di un provvedimento che riguarda un numero molto più ampio di insegnanti su scala nazionale". Così l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, in riferimento all'avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti per l'anno accademico 2024/2025, autorizzato con decreto ministeriale del 19 marzo scorso.

"Il ritardo nell'accreditamento dei percorsi - aggiunge l'assessore - ha generato problemi organizzativi rilevanti per le scuole, poiché questi corsi partono in un momento in cui ci si avvicina alla conclusione dell'anno scolastico, con tutte le scadenze e gli impegni che questo comporta: scrutini, ultimi periodi di lezione, esami di terza media e di maturità, oltre ad altri adempimenti che interessano l'intero sistema scolastico. A ciò si aggiunge il fatto che i docenti vincitori di concorso, per ottenere l'abilitazione, dovranno necessariamente frequentare questi corsi, determinando inevitabili assenze dalle loro scuole di servizio".

"La Regione Valle d'Aosta - sottolinea l'assessore - ha svolto la propria parte con tempestività, assumendo già dal 1/o settembre i vincitori del concorso, un risultato ottenuto con maggiore rapidità rispetto a molte altre regioni".



