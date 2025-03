Legge elettorale, Valle d'Aosta aperta 'no al referendum'

La coalizione politica Valle d'Aosta Aperta non parteciperà alla raccolta firme per la richiesta di referendum confermativo della legge elettorale regionale, modificata recentemente dal Consiglio Valle a maggioranza semplice. Secondo gli esponenti di Vda Aperta ''non si può e non si deve tornare a votare con la preferenza unica. Le tre preferenze, così come è stata modificata la legge, non sono il massimo, non ci soddisfano, ma siamo assolutamente contrari a quella unica. Per cui, se si terrà il referendum, noi voteremo in maniera contraria. E sicuramente continueremo a combattere per avere la doppia preferenza di genere''.

Per la consigliera regionale Erika Guichardaz (Pcp) ''anche l'incertezza sui tempi di un eventuale referendum contribuisce a creare ancora più confusione di quella che c'è già. E una cosa va assolutamente chiarita: questa raccolta firme e il referendum sono per tornare alla preferenza unica, a cui ribadiamo il nostro dissenso''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA