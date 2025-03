Lavori sulla statale a Arnad, due mesi di senso unico alternato

Anas ha programmato l'avvio degli interventi di allargamento della sede stradale con adeguamento alla categoria C1 (strade extraurbane secondarie a traffico sostenuto) della statale 26 'della Valle d'Aosta' nel tratto compreso tra Bard e Arnad.

In questa prima fase dei lavori - comunica Anas in una nota - è prevista l'attivazione del senso unico alternato per un tratto di circa 300 metri (dal km 57,600 al km 57,900) all'altezza di Arnad. La limitazione sarà in vigore a partire da lunedì 24 marzo fino a venerdì 23 maggio.

"In caso di flussi intensi di traffico con possibili disagi per la circolazione in transito lungo la statale - precisa Anas - la regolazione del senso unico alternato sarà gestita tramite i movieri".

L'investimento complessivo per l'esecuzione dei lavori ammonta a circa 12,3 milioni di euro.



