La ministra Locatelli in Valle d'Aosta il 29 marzo

La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, è attesa in Valle d'Aosta il prossimo sabato 29 marzo per presentare la nuova riforma della disabilità e per visitare alcune realtà locali che si occupano di inclusione nel mondo del lavoro e dello sport.

"La Valle d'Aosta - commenta Marialice Boldi, segretaria della Lega Vallée d'Aoste - è stata recentemente inserita nei territori al centro della sperimentazione della nuova riforma della disabilità. Avere con noi il ministro per le disabilità è una testimonianza della grande attenzione che, da sempre, Alessandra dimostra nei confronti della Valle d'Aosta e di tutte le realtà che, nella nostra Regione, si occupano in maniera virtuosa di disabilità ed inclusione".

La ministra arriverà a Gressoney-Saint-Jean alle 10.30 per partecipare alla dimostrazione del progetto 'Abilmente - Lo sci per tutte le abilità" per lo sviluppo di un turismo sostenibile'.

Alle 15, presso la cantina Joseph Vaudan dell'Institut agricole régional (Iar) di Aosta, la ministra parteciperà alla presentazione del progetto 'Riscoprire le ricette valdostane' a cura dei ragazzi de 'Il cielo in una Pentola', in collaborazione con lo Iar e l'Unione regionale cuochi Valle d'Aosta.

Alle 17, presso l'albergo etico di Fénis, la ministra assisterà al concerto della Symphonic Taxi Orchestra. A seguire, alle 18.30, parteciperà alla presentazione del libro 'Scomodo come la verità' di Emanuel Cosmin Stoica, influencer noto su instagram con lo pseudonimo 'Il re della 104'.

Alle 19.30, infine, parteciperà alla tavola rotonda sulla nuova riforma della disabilità organizzata dalla Lega Vallée d'Aoste insieme al responsabile del dipartimento Disabilità, Andrea Manfrin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA