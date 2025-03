Bonus 500 euro riconosciuto ad altri educatori del Convitto

Il giudice del lavoro di Aosta, Luca Fadda, ieri ha accolto i ricorsi depositati nell'interesse di educatori ed ex-educatori del Convitto Chabod iscritti al sindacato Cisl scuola Valle d'Aosta, che ha patrocinato le cause.

Il giudice - riferisce il sindacato in una nota - ha dichiarato il diritto di quattro educatori (precari e non) di percepire il cosiddetto 'Bonus 500 euro' introdotto dalla legge 107/2015 e ha quindi condannato l'amministrazione regionale a corrispondere ai ricorrenti 9.000 euro oltre al pagamento delle spese legali dagli stessi sostenute. Inoltre il giudice ha accolto il ricorso proposto da un educatore del Convitto, ormai in pensione, "riconoscendo allo stesso il diritto al risarcimento del pregiudizio arrecatogli dal mancato riconoscimento, per gli anni in cui era ancora in servizio, del beneficio di cui alla l.107/2015 e dall'inevitabile perdita di chances formative che ad esso sono seguite".

"Finalmente, anche al personale educativo del Convitto Regionale, già in gran parte pregiudicato da un'invalsa pratica di abusiva reiterazione dei contratti a termine, viene riconosciuto un effettivo supporto all'obbligo formativo che su di esso incombe, consacrando il pieno inserimento degli educatori nell'ambito della comunità educante", commenta Alessia Démé, segretaria generale della Cisl Scuola Valle d'Aosta. "Ecco perché si tratta di una vittoria così importante che, auspichiamo, possa indurre il potere politico ad accelerare il percorso volto alla modifica della l.r.18/2016 ed alla conseguente estensione, questa volta in via sistematica, del beneficio anche al personale educativo".



