Uv, 'preoccupano le frasi di Meloni sul Manifesto di Ventotene'

L'Union Valdôtaine esprime in una nota la sua "totale preoccupazione per le parole del presidente Meloni sul Manifesto di Ventotene. Ci può stare che la visione ideologica della leader di Fratelli d'Italia sia in evidente contrasto con il federalismo espresso nel documento. Ma che questo diventi disinformazione e dileggio nell'aula della Camera non è accettabile e viola la logica di equilibrio che le Istituzioni democratiche debbono garantire".

"Oltretutto - prosegue l'Uv - ciò è avvenuto attraverso la manipolazione del testo, scegliendo brani estrapolati che ne stravolgono il significato complessivo. Documenti come il Manifesto di Ventotene e la nostra Dichiarazione di Chivasso - scritti coraggiosamente in pieno regime liberticida - sono serviti come fondamenta della Costituzione italiana e bisogna per questo essere rispettosi, comunque la si pensi".

Secondo l'Union Valdôtaine "l'impressione è che ci si trovi di fronte al tentativo sguaiato di distogliere l'attenzione sui problemi della Meloni in politica estera. Un equilibrismo impossibile fra Trump/Putin e l'Europa, che si deve nascondere con dichiarazioni eclatanti come avvenuto a Montecitorio sulla pelle di antifascisti che pagarono duramente la loro coerenza".





