Simone Origone, 'il vecchio funziona sempre, cresco ogni anno'

"Il vecchio funziona sempre...ogni anno riesco a trovare qualcosina da migliorare e cresco sempre un po'. E gli altri lasciamo che inseguano…". Così Simone Origone dopo aver conquistato la sua sedicesima Coppa del mondo di sci di velocità.

"Mediamente - precisa - nelle manche che contano difficilmente sbaglio. Oggi, ad esempio, nell'ultima manche ho fatto un errore, sono arrivato secondo. Però non è la norma.

Anche se faccio fatica a dormire prima delle gare, perché ripenso se quello che ho preparato è giusto, poi però, al momento giusto, riesco a performare. Ed è così da anni. Questo crea pressione psicologica sui miei avversari, che devono proprio beccarmi in una giornata no".

"Ci potrebbe essere margine - aggiunge il valdostano - per ritoccare ancora le velocità massime, su questa pista, ma bisognerebbe riuscire a fare un lavoro aerodinamico importante.

Mi piacerebbe fare qualcosa con Pininfarina, come è già successo in passato. Io ho già un buon coefficiente di penetrazione all'aria, ma qualcosina si può ancora migliorare. Basterebbe arrivare a 255,6 km/h per il nuovo record. I miglioramenti importanti potrebbero avvenire solo con cambi nel regolamento".

"Da metà settimana prossima si potrebbe provare a tentare il nuovo record di velocità, ma con la neve nuova che è caduta e cadrà, e con la neve mai trattata nella parte alta della pista, la vedo davvero difficile. Bisogna che la pista sia un biliardo, e quest'anno c'è molta neve mossa".

"Quest'anno, la Coppa mi ha emozionato un sacco, perché ci hanno consegnato quella grande. Come la generale della Brignone! La dedica va a mia moglie Florence e a mio figlio Dominik. Ma non c'è stata gara, in cui non abbia pensato a Jean Daniel" Pession, l'azzurro di sci di velocità morto nel giugno 2024, a 28 anni, precipitando dal Monte Zerbion insieme alla fidanzata, Elisa Arlian.



