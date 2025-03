Sci di velocità, Origone e Greggio vincono la coppa del mondo

Il valdostano Simone Origone e la piemontese Valentina Greggio vincono anche la seconda delle tre gare in programma nella tappa conclusiva di Coppa del mondo di sci di velocità a Vars (Francia) e si garantiscono il successo nelle rispettive classifiche generali.

Nell'intensa giornata di Vars, Greggio centra il sesto successo stagionale su altrettante gare: 198,44 km/h la velocità dell'azzurra che si tiene nuovamente alle spalle la francese Clea Martinez (194,97 km/h) e la svedese Agnes Abrahamsson (191,87 km/h): il successo numero 50 in Coppa del mondo le vale la settima Coppa del mondo generale, visto che il margine nei confronti della stessa transalpina si amplia a 160 lunghezze (600 a 440), incolmabile nell'ultima gara in programma.

Discorso analogo per Origone: cinque vittorie ed un secondo posto in stagione per mettere al sicuro la sedicesima coppa di cristallo, un cammino iniziato nel 2009 e che lo vede protagonista delle ultime quattro annate consecutive. Il sigillo è arrivato oggi oltre la soglia dei 200 km/h: 201,75 km/h la velocità di Origone che ha superato il padrone di casa Simon Billy (201,25 km/h) con il ceco Radim Palan terzo a 200,82.; 27esimo Samuele Capello con 183,76.

Nel terzo atto della tappa conclusiva di Vars, settima ed ultima gara della stagione del massimo circuito, secondo posto per Origone, che con 200,84 km/h è stato preceduto dal francese Bastien Montes (202,13 km/h). Valentina Greggio ha saputo andare ancora più forte, tanto da sfiorare il muro dei duecento all'ora con 199,10 km/h che le ha consegnato la settima vittoria stagionale.



