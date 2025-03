Rini, 'sull'eventuale referendum lasceremo libertà di scelta'

"Qualora ci sia un referendum" sulla modifica della legge elettorale regionale "lasceremo assoluta libertà di voto e di scelta ai nostri elettori visto che sarà un referendum legato solamente alla questione tre o una preferenza.

Ribadendo che la colpa di tutta questa situazione che si è venuta a creare è della maggioranza che ha aspettato l'ultimo minuto, non riteniamo neanche corretto portare alle urne la popolazione a un mese e mezzo dalle elezioni regionali e aprire un dibattito così forte esclusivamente sulle tre preferenze o la singola. Noi sinceramente abbiamo altre priorità rispetto alle tre preferenze. Noi preferiamo andare sul territorio con i nostri gazebo a parlare di salute, di sanità, di liste d'attesa, di trasporti, dei treni. Queste sono le nostre priorità, queste saranno le azioni che porteremo avanti sul nostro territorio".

Così Emily Rini, segretaria regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, a margine della conferenza stampa per presentare l'evento di domenica prossima a Pila 'Forza Italia, Forza di territorio!' in cui è annunciata anche la presenza del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

Alle prossime elezioni regionali, ha detto Rini, "io non sarò candidata, perché crediamo fortemente anche in un ricambio.

Abbiamo tante persone nuove che si affacciano alla politica - insieme a chi già la politica la rappresenta, quindi esperienza e novità insieme - per rappresentare al meglio le istanze che ci vengono date".



