Rifiuti, Aosta tra i 'comuni ricicloni' di Legambiente

Anche quest'anno il Comune di Aosta è stato premiato da Legambiente tra quelli 'ricicloni'. I dati presi in considerazione sono quelli degli anni 2022 e 2023: Aosta - riporta l'amministrazione comunale - ha fatto registrare un incremento della raccolta differenziata del 2,31% passando dal 69,22% al 71,53% oltre a una riduzione della quantità di rifiuto secco residuo passato da 151,3 Kg/abitante a 140,05 Kg/abitante.

"Siamo ovviamente soddisfatti - commenta l'assessore comunale all'Ambiente, Loris Sartore - del riconoscimento che premia gli sforzi dell'Amministrazione ma soprattutto riconosce i comportamenti virtuosi dei cittadini. I dati del 2024 sono ancor più confortanti poiché Aosta ha raggiunto una media annuale del 78% e nel secondo semestre ha superato l'80%. Questi numeri sono il frutto sia dell'introduzione del nuovo sistema di tracciamento dei conferimenti del Rifiuto urbano residuo con l'apertura dei contenitori mediante riconoscimento attraverso l'Eco-tessera, sia delle campagne informative a mezzo stampa, social e incontri con la popolazione".

"Se - aggiunge Sartore - da un lato, l'aspetto quantitativo ci soddisfa, dall'altro c'è ancora da migliorare la qualità dei materiali raccolti, che risente purtroppo della presenza di frazioni estranee che non consentono un ottimale avvio a riciclo. Siamo ad un punto di svolta epocale nell'applicazione dei criteri di economia circolare previsti dal Piano regionale dei rifiuti ai quali si affacciano anche gli altri Sub-ato regionali ed è quindi di grande importanza avviare una campagna di comunicazione efficace e capillare per informare i cittadini sulla necessità di effettuare una buona raccolta differenziata".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA