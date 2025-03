Precipita sul Mont Dolent, morto scialpinista

Uno scialpinista è morto precipitando dal Mont Dolent, vetta di 3.820 metri che segna il confine tra Italia, Svizzera e Francia, nella catena del Monte Bianco. La vittima è un cittadino svizzero di 53 anni, che era impegnato nell'ascesa con un'altra persona.

Per cause ancora da accertare, è caduto quando si trovava poco sotto la cima, a quota 3.800 metri. L'incidente - comunica oggi la polizia cantonale del Vallese - è avvenuto ieri intorno alle 11.30, sul versante elvetico della montagna, nel territorio comunale di Orsières.

I soccorritori della 'Organisation cantonale valaisanne des secours', giunti sul posto con due elicotteri di Air-glaciers, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Come da prassi, la magistratura svizzera ha aperto un fascicolo per far luce sull'accaduto.



