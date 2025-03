Percorsi abilitanti per docenti, pubblicato il decreto

"In questi mesi, pur senza clamore, ci siamo attivati con tutti i mezzi a nostra disposizione per garantire che la situazione fosse risolta nel più breve tempo possibile" e quindi "spiace aver dovuto assistere a polemiche su un presunto disimpegno dell'assessorato, della Sovraintendenza e dell'Università della Valle d'Aosta". Così l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, la sovraintendente agli studi, Marina Fey, e la rettrice dell'Università della Valle d'Aosta, Manuela Ceretta, dopo la pubblicazione, avvenuta ieri, dell'atteso decreto attuativo ("un'ottima notizia per i circa 40 insegnanti vincitori di concorso della Valle d'Aosta") necessario all'accreditamento dei percorsi universitari e accademici per l'abilitazione all'insegnamento. "Il nostro impegno - aggiungono - è stato totale, nonostante le difficoltà che una piccola regione come la Valle d'Aosta deve affrontare nel farsi ascoltare a livello nazionale".

Ora - riferisce l'assessorato in una nota - le università e le istituzioni accademiche, tra le quali il Cifis Piemonte, hanno ricevuto l'autorizzazione a procedere con l'organizzazione dei corsi, in conformità con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale. Gli aspiranti docenti interessati, in particolare quelli delle classi di concorso A-25 (Francese) e A-60 (Tecnologia), che stavano attendendo notizie in merito, potranno consultare i bandi pubblicati dalle singole università per conoscere le modalità di iscrizione e i requisiti di accesso ai percorsi abilitanti. I vincitori e le vincitrici di concorso aventi diritto all'iscrizione in soprannumero presso il Cifis Piemonte, che hanno presentato regolare domanda entro le scadenze previste da Bando, potranno procedere all'immatricolazione sino a venerdì 21 marzo alle 15.



Rini, 'l'assessore Guichardaz non si attribuisca meriti non suoi'

“Con la pubblicazione nella serata di ieri del decreto ministeriale n. 270, che segue quello del 24 febbraio scorso, il ministero dell’Università e della ricerca retto dalla nostra Anna Maria Bernini ha dimostrato sensibilità e attenzione verso la nostra realtà del tutto particolare in fatto di istruzione. A tal proposito, prendiamo atto delle dichiarazioni di soddisfazione espresse a riguardo dall’assessore regionale Jean-Pierre Guichardaz, al quale dobbiamo però rammentare come, sulla questione, nelle scorse settimane abbia parlato un po’ troppo e anche a sproposito, avendo addirittura definito appena qualche giorno fa ‘un caos inimmaginabile’ l’iter legato ai percorsi abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria in Valle d’Aosta”. Così la segretaria regionale di Forza Italia, Emily Rini, sulla definizione dell’iter di approvazione dei percorsi abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria valdostana.

“Mentre però - aggiunge Rini - qualcuno (stra)parlava ad Aosta, a Roma c’era invece chi lavorava già da qualche tempo nel silenzio, questa volta quello vero, contribuendo alla definizione di questo importante dossier e di questo non possiamo che ringraziare innanzitutto il ministro Anna Maria Bernini per avere prestato, anche in questa occasione, grande attenzione alla nostra piccola realtà. Come sempre sono i fatti che contano, non le parole, soprattutto se pronunciate a sproposito”.

