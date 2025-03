Nascono gli Autonomisti di Centro, 'presto il dialogo con altre forze politiche'

"Sviluppare una coscienza critica e favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica". E' questo l'obiettivo del progetto degli Autonomisti di Centro, progetto presentato dalle forze politiche Rassemblement Valdôtain, all'opposizione in Consiglio Valle, e da Pour l'Autonomie e Stella Alpina, entrambe nella maggioranza regionale. "Una intesa che, pur nel pieno rispetto delle rispettive identità e organizzazioni, è finalizzata a promuovere una comune azione politica nell'ambito delle sfide che attendono la Valle d'Aosta". L'iniziativa, che si avvale anche del contributo delle associazioni culturali Esprì e Evolvendo, è aperta a "tutte quelle forze politiche e sociali che riconoscono nell'Autonomia speciale lo strumento essenziale per gestire il presente e costruire il futuro della nostra Regione".

Nei prossimi giorni inizierà "una serie di confronti con tutte quelle forze politiche interessate a dialogare, con l'obiettivo di individuare punti di contatto e potenziali soluzioni rispetto alle sfide che attendono la Valle d'Aosta".

Tra le principali tematiche già individuate vi sono "il rilancio della nostra Autonomia, quale strumento essenziale per la crescita e l'autodeterminazione della Regione", la "gestione dei trasporti e dei rifiuti, con l'obiettivo di individuare soluzioni strutturali ed efficienti di lungo periodo", l'elaborazione di "politiche a sostegno della famiglia, per rispondere alle nuove sfide demografiche e sociali", le sfide della transizione economica, "con particolare attenzione alle opportunità e agli strumenti necessari per garantire lo sviluppo sostenibile del territorio in armonia con i principi della libera impresa".

"Un'attenzione particolare sarà inoltre rivolta ai settori della sanità e dell'agricoltura prevedendo il diretto coinvolgimento degli assessori competenti", rispettivamente Carlo Marzi (Stella alpina) e Marco Carrel (Pla).



