Forza Italia, il ministro Zangrillo atteso domenica a Pila

Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, è atteso domenica prossima nella località di Pila in occasione dell'evento 'Forza Italia, Forza di territorio! Montagna, nuove sfide tra tutela dell'identità e dell'ambiente, promozione dell'accessibilità e lotta allo spopolamento'. Il suo intervento verterà, tra l'altro, sulle azioni messe in atto e sugli investimenti messi a terra a contrasto dello spopolamento, anche in Valle d'Aosta, come la riforma dello Sportello unico degli enti locali per cittadini e imprese e il progetto Polis per la riconversione degli uffici postali sul territorio in un nuovo modello, quello delle case dei servizi digitali.

L'evento - che inizierà alle 10 presso la sala conferenze nella piazzetta Pila 2000 - è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nella sede di Forza Italia Valle d'Aosta.

Saranno affrontate le sfide future delle professioni della montagna, con la presenza anche di Luigi Perotti, segretario generale del Comitato glaciologico italiano, le azioni contro lo spopolamento della montagna e il binomio 'sport e inclusione'.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA