Elettrificazione Aosta-Ivrea, 'a oggi cronoprogramma rispettato'

"Il rispetto del cronoprogramma è stato confermato e al momento non si intravedono ostacoli importanti, che possano impedire la chiusura del cantiere nel termine previsto". Così l'assessore ai Trasporti della Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, che ieri ha effettuato un sopralluogo con la dirigente regionale Laura Obert sull'intera linea ferroviaria Aosta-Ivrea, per monitorare lo stato di avanzamento dei cantieri che porteranno all'elettrificazione della tratta.

"Al momento - si legge in una nota dell'amministrazione regionale - il cronoprogramma risulta rispettato e nella primavera 2026, che vedrà la conclusione dei lavori delle tre sottostazioni di Aosta, Chatillon e Donnas, si avrà una prima verifica. Il termine dei lavori, come noto a tutti, resta fissato per giugno 2026 a cui seguirà una fase di collaudo per poi chiudere a fine anno le procedure per la riapertura della linea".

In Piemonte è in corso "la realizzazione delle gabbie per la posa dei plinti, la gettata dei plinti su cui andranno montati i 2.400 pali della linea elettrica". In Valle d'Aosta "si procede all'adeguamento delle gallerie, necessario per consentire il conseguente abbassamento dei binari, di alcuni ponti, viadotti e strutture interferenti. In parallelo, si lavora alla realizzazione delle sottostazioni elettriche e al restyling delle stazioni di Hone-Bard e di Nus". Le quattro ditte assegnatarie occupano "circa 70 operatori che nelle prossime settimane, in virtù dell'avanzamento dei lavori, arriveranno a circa 120, distribuiti sull'intero cantiere".

"Dall'insediamento del cantiere per l'elettrificazione, - spiega Bertschy - abbiamo dato vita ad una continua interazione con Rfi per verificare l'avanzamento dei lavori".



