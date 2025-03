Sci e solidarietà, torna a La Thuile il trofeo Camardella

Torna a La Thuile il Trofeo Edoardo Camardella di sci alpino, giunto alla terza edizione ed organizzato in memoria del giovane maestro di sci travolto da una slavina il 30 novembre 2019 sul Monte Bianco. La competizione è in calendario sabato 22 marzo ed è aperta agli sciatori di tutte le età che abbiano voglia di cimentarsi in una competizione a scopo benefico: il ricavato andrà a supporto della copertura dei costi di manutenzione del bivacco Edoardo Camardella, voluto dalla famiglia e dagli amici, e inaugurato nel 2023 sul ghiacciaio del Ruitor.

La gara si svolgerà sulla pista numero 9/Chaz Dura a partire dalle 10. Otto le categorie: Superbaby anno di nascita 2017/2018; Baby anno di nascita 2015/2016; Cuccioli anno di nascita 2013/2014; Ragazzi anno di nascita 2011/2012; Allievi anno di nascita 2010/2011; Giovani anno di nascita 2004/2009; Senior under 50; Master over 50.



