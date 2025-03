Sci di velocità, Origone e Greggio vincono anche a Vars

Simone Origone e Valentina Greggio guidano le rispettive classifiche di Coppa del Mondo di sci di velocità dopo la vittoria nella tappa di Vars, in Francia. Il pluricampione valdostano ha raggiunto la velocità di 189,950 km/h, precedendo il neozelandese Tawny Wagstaff (188,040) e il ceco Radim Palan (187,980). Al quarto e quinto posto i francesi Simon Billy (187,940) e Bastien Montes (187,000). In campo femminile la verbanese si è imposta con la velocità di 187,370 km davanti alla francese Clea Martinez (183,110) e alla svedese Agnes Abrahamsson (183,010).

In classifica generale Simone Origone sale a quota 480, allungando sensibilmente nei confronti della coppia transalpina Bastien Montes (325) e Simon Billy (300). A punteggio pieno Valentina Greggio, cinque vittorie e 500 punti, seguita da Clea Martinez (360) e dall'altra transalpina Maelle Loridon (220).

Domani, tempo permettendo, sempre a Vars altre due discese valide per la Coppa del Mondo.



