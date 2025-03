Progetto Dama, via a percorsi sanitari per pazienti disabili

Mettere la persona con le sue fragilità al centro è l'obiettivo del progetto Dama, per l'accoglienza e la presa in carico ospedaliera dei pazienti con disabilità intellettive, comunicative e neuro sensoriale (non vedenti e non udenti). L'iniziativa prevede un'assistenza a 360 gradi del paziente e personalizzata, con approcci multidisciplinari che coinvolgono i vari specialisti, gli infermieri e i caregiver. Inoltre si propone di dare alle persone con disabilità intellettive percorsi terapeutici e diagnostici a loro dedicati, più inclusivi, ma soprattutto dove si possano sentire accolti e sicuri.

''Abbiamo supportato l'azienda sanitaria per realizzare questo importante progetto, atteso e voluto anche dalla associazione e dai familiari delle persone con disabilità - spiega l'assessore regionale alla Sanità Carlo Marzi - e noi ci crediamo molto. Si tratta di un percorso che è stato lungo e articolato, ma con la delibera approvata ieri dall'azienda sanitaria ora è radicato nella nostra sanità''. Aggiunge: ''Il percorso Dama definisce così un approccio inclusivo, nuovo e indispensabile per le persone disabili, per l'accesso a tutte le nostre strutture sanitarie''. Il progetto prevede un referente medico e infermieristico in tutti i reparti dell'ospedale regionale, oltre a un numero telefonico apposito (0165 553341 e 0165 543383), un ambulatorio dedicato al piano terra dell'ospedale e un archivio clinico informatizzato. ''Il progetto è già partito - spiega la referente, la dottoressa Cinzia Gianonatti - e stiamo seguendo 40 pazienti. Il progetto Dama ha una rete nazionale e rappresenta un punto fondamentale per garantire a tutte le persone una corretta assistenza medica''.



