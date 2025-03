In3vie, progetto per l'accoglienza dei turisti disabili

Rendere il turismo più inclusivo e accessibile è l'obiettivo di un'iniziativa di cooperazione transfrontaliera che vede coinvolta la Valle d'Aosta, insieme al Piemonte e al Vallese. Il progetto - denominato "IN3VIE, Viaggiare inclusivo e vivere emozioni tra Vallese, Valle d'Aosta e Piemonte" e finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027 - sarà presentato ufficialmente ad inizio aprile ad Aosta.

"Mira a creare una rete turistica transfrontaliera - si legge nella presentazione - che sia accogliente per persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive. L'iniziativa non solo facilita l'accesso al patrimonio naturale e culturale, come la Via Francigena, ma include anche lo sviluppo di prodotti turistici, come lo sci accessibile, promuovendo l'inclusione sociale nei territori e creando le opportunità per gli operatori economici e le professioni della montagna". In Valle d'Aosta, è previsto un investimento di 787.015,60 euro per vari interventi, tra cui: creazione di contenuti accessibili presso il Castello di Issogne, inclusi mappe tattili, guide in formato easy-to-read, comunicazione aumentativa e alternativa e video in Lingua dei Segni sulla storia del castello; rifacimento del parco giochi nei pressi del castello di Issogne che richiami la storia del castello con il posizionamento dei giochi inclusivi e pavimentazione antitrauma; miglioramenti dell'accessibilità nell'area Champlong di Verrayes, con rifacimento del percorso attorno al lago, installazione di nuovi giochi inclusivi e creazione di una zona relax sensoriale; formazione degli operatori economici e professionisti della montagna e realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sull'importanza del turismo inclusivo.



