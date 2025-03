Confindustria nord-ovest, 'regia Ue su collegamenti alpini'

"Sui collegamenti con la Francia c'è la richiesta di una regia europea, devono essere coinvolti non solo i governi italiano e francese ma anche i vertici delle istituzioni europee. Perché, se da un lato registriamo qualche passo avanti nei cantieri di opere come il Terzo Valico, il Colle di Tenda, il raddoppio del tunnel autostradale del Frejus e la nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, è anche vero che si tratta di infrastrutture attese da decenni, e su cui serve un lavoro di coinvolgimento sempre maggiore delle imprese italiane e francesi. Solo così queste opere quando saranno ultimate rappresenteranno un reale fattore di competitività per tutta l'Italia". E' quanto dichiarano Andrea Amalberto, presidente Confindustria Piemonte, Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Liguria, e Francesco Turcato, presidente di Confindustria Valle d'Aosta, a margine dell'incontro, nella sede di Bruxelles del Parlamento Europeo, dal titolo 'Bridging the Alps, overcoming barriers and advancing sustainable connectivity in Europe' (a cui ha partecipato anche il ministro Salvini).

"L'attrattività del territorio piemontese - ha osservato Amalberto - è fortemente legata alla posizione geografica. Ce lo dicono le oltre 1.300 multinazionali che si sono insediate qui negli anni. Davanti a noi, seguendo questa traiettoria abbiamo altre importanti opportunità, ma l'Europa deve mediare queste nostre istanze, con quelle degli altri Paesi". "Per Confindustria Liguria - aggiunge Mondini - quella infrastrutturale è una sfida centrale, poiché è l'unica in grado di garantire continuità all'attuale sistema economico, e una prospettiva di crescita solida per i prossimi decenni. Collegare i nostri porti e le merci in arrivo dal Mediterraneo, in modo razionale e sicuro, è la premessa per la crescita dell'economia del Nord Ovest e italiana". Infine Turcato: "Il traforo del Monte Bianco è stato al centro dell'intero mio mandato.

L'ipotesi di un raddoppio è l'unica percorribile a nostro avviso, e l'abbiamo ribadito in tutte le sedi, compresa Bruxelles.



