Al Forte di Bard la pacifica invasione dei cani San Bernardo

"Barryland al Forte di Bard, alla scoperta dei Giganti delle Alpi". E' il titolo dell'iniziativa in programma domenica 30 marzo alla scoperta dei Cani San Bernardo, animali simbolo della tradizione alpina che incarnano nobiltà, devozione e senso del sacrificio. Ad organizzare le attività è il Forte di Bard in collaborazione con il nuovo parco tematico svizzero Barryland, che aprirà al pubblico dall'estate 2025 a Martigny.

L'appuntamento è dalle 11 alle 17 nell'area delle Scuderie.

Saranno organizzate brevi passeggiate per bambini con i cani San Bernardo all'interno della fortezza e animazioni e giochi per grandi e piccoli. Sarà anche possibile incontrare la mascotte Barry e immortalarsi con lei in una foto ricordo.



