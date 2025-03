Cpel, 'potenziare comunicazione sulla raccolta differenziata'

L'Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta ha dato parere favorevole alla proposta di deliberazione, presentata dalla giunta regionale, riguardante la "Determinazione per l'anno 2025 delle tariffe da applicare a carico dei sub-ato per il conferimento dei rifiuti urbani presso il centro regionale di trattamento di Brissogne, da assumere a riferimento per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani nonché delle tariffe per il conferimento presso detto centro dei rifiuti speciali simili agli urbani". Il provvedimento è stato illustrato dal responsabile politico per la tematica, Michel Martinet, e dall'Assessore regionale all'ambiente, Davide Sapinet.

L'Assemblea ha anche presentato delle osservazioni "volte a richiedere all'Amministrazione regionale di avviare il prima possibile azioni comunicative rivolte ai cittadini e ai turisti, con l'obiettivo di migliorare la qualità della raccolta di rifiuti differenziati e, pertanto, contribuire a calmierare il continuo aumento dei costi del servizio".



