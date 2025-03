Giornate Fai di primavera, itinerario nel borgo di Donnas

In occasione delle Giornate Fai di Primavera 2025 - in programma sabato 22 e domenica 23 marzo - in Valle d'Aosta è proposto un itinerario nel borgo medievale di Donnas, lungo la strada romana delle Gallie. Borgo che nel Medioevo passò sotto il controllo dei Conti di Savoia diventando un centro vivace e dinamico situato sulla Via Francigena, frequentato da commercianti e pellegrini. "Passeggiando nel borgo, come fecero personaggi importanti come Napoleone Bonaparte ed il Conte Camillo Benso di Cavour, si incontrano caseforti, ospedali medievali e palazzi signorili come Palazzo Enrielli o Palazzo Perron. Particolarmente interessante è l'antica cappella di Sant'Orso, sorta sul lato occidentale della borgata per proteggerla dalle inondazioni della Dora, che oltre a ospitare la Confraternita del Santissimo Sacramento, venne riccamente affrescata durante il Settecento" si legge nella presentazione.



