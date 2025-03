'Enoturismo per la Valle d'Aosta', iniziata la ricerca

Elaborare un modello teorico-operativo per la Valle d'Aosta attraverso un confronto con altre realtà montane e la raccolta di dati qualitativi - mediante interviste semi-strutturate e osservazioni dirette negli eventi enoturistici - e quantitativi, raccolti tramite questionari strutturati. E' questo l'obiettivo della ricerca 'L'enoturismo: strumento per lo sviluppo e la promozione del territorio montano', promossa dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc e dall'Institut Agricole Régional, in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta. Il progetto ha preso il via il 3 marzo scorso.

La ricerca, di durata semestrale, si propone di esaminare il settore enoturistico della Valle d'Aosta, valutando con un approccio integrato sia la domanda, intesa come le esigenze e le aspettative dei visitatori interessati all'esperienza enoturistica, sia l'offerta, rappresentata dalle aziende vitivinicole, dagli operatori turistici e dalle istituzioni locali.

Nel corso del progetto - si prefiggono i promotori - saranno costanti il contatto ed il confronto con gli enti e gli operatori valdostani che si occupano di enoturismo. Il progetto vuole da un lato mappare e analizzare la realtà attuale, dall'altro proporre un modello di sviluppo che risponda "in maniera efficace sia alle esigenze dei visitatori interessati all'esperienza enoturistica, sia alle necessità delle aziende vitivinicole, contribuendo così a rafforzare la competitività e la qualità dell'offerta enoturistica della Valle d'Aosta".

I risultati della ricerca verranno presentati nel corso di un Incontro dibattito in programma nel dicembre 2025 ad Aosta.





