Courmayeur dedica una pista a Federica Brignone

Courmayeur rende omaggio a Federica Brignone intitolando a suo nome una pista del comprensorio sciistico. L'inaugurazione è prevista il 30 marzo. Si tratta della pista 14 che parte da quota 2.260 metri di Col Checrouit e si snoda per circa 1.500 metri sul versante Checrouit, con una pendenza massima del 45%, un dislivello 370 metri e un'omologazione nazionale e internazionale per tre discipline.

"Si caratterizza per la sua bellezza - si legge in una nota - e il suo affaccio spettacolare sulla catena del Bianco. Riflette inoltre perfettamente il carattere solare di Federica, ma anche la sua grinta infinita".

"Sono orgogliosa ed emozionata di questo splendido riconoscimento" le prime parole di Federica Brignone.

"Intitolare uno di questi tracciati a lei è ovviamente un tributo più che dovuto - dichiara il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota - e anche una grande fierezza per noi e per la località. Inoltre, sappiamo quanto Federica sia legata a queste montagne e questo ci riempie di orgoglio: è la miglior ambasciatrice che Courmayeur possa desiderare".



