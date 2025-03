Ordine dei giornalisti valdostani, Sandra Bovo la più votata

Sandra Bovo (ufficio stampa Regione) è stata la più votata tra i "professionisti" alle elezioni per il rinnovo del direttivo dell'Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta. Ha ottenuto 62 preferenze. Sono stati eletti anche Sonia Charles (Rai) con 61 preferenze, Amelio Ambrosi (ufficio stampa Forte di Bard) con 54 preferenze, Massimiliano Riccio (Aostasera) con 51 preferenze, Francesca Soro (Usl Vda) con 50 preferenze e il freelance Denis Falconieri con 47 preferenze.

Hanno partecipato al voto 82 giornalisti sui 93 aventi diritto.

Per la categoria "pubblicisti" invece non è stato raggiunto il quorum e la votazione è stata rinviata (mercoledì 19 marzo e giovedì 20 marzo in modalità telematica dalle 10 alle 20 e domenica 23 marzo in presenza dalle 10 alle 18). Infine per il Consiglio Nazionale è stata eletta Cristina Porta (La Stampa-ANSA) con 41 voti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA