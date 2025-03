Nuovo servizio di Radiotaxi attivo ad Aosta

Da oggi ad Aosta è attivo nuovo servizio di Radiotaxi, 24 ore su 24, contattabile al numero 0165-1876. "Nasce per offrire spostamenti rapidi, sicuri e affidabili - si legge in una nota - con la professionalità e l'esperienza di autisti qualificati".

Il servizio si avvale dell'organizzazione e dell'esperienza della Cotabo, una delle più importanti cooperative taxi in Italia e "rappresenta una soluzione ideale per chiunque abbia necessità di muoversi in città e nelle zone limitrofe, o verso gli aeroporti più vicini, sia di giorno che di notte". "Il nostro obiettivo è garantire un servizio di trasporto puntuale e confortevole, mettendo l'esperienza e la cortesia al servizio della clientela", affermano i cinque tassisti che svolgeranno il servizio.

Per le prenotazioni è anche possibile scaricare l'applicazione BTaxi.



