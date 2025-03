Legge elettorale, al via la campagna referendaria

Sono state espletate le procedure per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per attivare la richiesta di referendum confermativo della legge elettorale, modificata recentemente dal Consiglio Valle. "A partire da metà settimana - scrive in una nota il comitato referendario - verranno attivati i primi punti informativi e per la raccolta pubblica delle firme. Occorre che almeno 2.117 elettori valdostani sottoscrivano la richiesta con firme adeguatamente autenticate e certificate. Dopo la consegna delle firme il Presidente della Regione dovrà indire il referendum.

Sarà una consultazione popolare per cui non c'è un quorum di partecipazione, e l'esito sarà comunque valido qualunque sia l'affluenza ai seggi, chi va a votare decide. Sarà la prima volta che in Valle d'Aosta si svolgerà un referendum confermativo, una importante occasione di partecipazione democratica".

Si legge ancora nella nota: "Per quattro anni era stata preannunciata e promessa, una riforma organica del sistema elettorale regionale in modo da avere una maggiore stabilità nell'azione di governo. Una esigenza avvertita da tutti, ma per anni non si fatto nulla di serio. Si è perso tanto tempo e poi, all'ultimo momento, ormai fuori tempo massimo, è stata votata una modifica da una esigua maggioranza, 19 consiglieri su 35, una 'Leggina' che non risolve nessuno dei principali problemi del sistema elettorale regionale. L'esigua maggioranza costituisce un problema serio, e non a caso lo Statuto speciale ha previsto che più sia debole numericamente la maggioranza che approva la modifica di una legge Statutaria, più si riduce il numero dei cittadini necessario per poter chiedere il referendum confermativo. È bene che tutti i valdostani abbiano la possibilità di esprimersi sull'esito fallimentare della riforma ed il referendum confermativo è lo strumento adatto".



