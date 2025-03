Fondi europei, più risorse all'occupazione giovanile

La giunta regionale ha preso in esame la deliberazione relativa all'"Approvazione della proposta di modifica del programma regionale Valle d'Aosta Fse+ 2021-2027". Modifica che comporta, tra l'altro, lo spostamento di una quota parte dell'importo di flessibilità della Priorità I (Occupazione) e dell'intero importo di flessibilità della Priorità II (Istruzione e formazione) a favore della Priorità IV (Occupazione giovanile), lasciando gli altri importi di flessibilità delle altre priorità invariati". Inoltre: "la previsione di nuove progettualità emerse dall'analisi dei fabbisogni, la riconduzione sul Programma di interventi che sono stati avviati a valere su altre fonti finanziarie ma ammissibili per il Fse+, e una maggiore attenzione alle tematiche relative ai giovani e ai servizi in favore delle persone con disabilità".

Ad illustrare la rimodulazione è stato l'assessore regionale agli affari europei, Luciano Caveri: "Le modiche consentono di rispondere ai fabbisogni del territorio emersi e di permettere l'accelerazione della spesa del Programma, anche in vista dei prossimi target finanziari. Sono previsti aumenti da 7,2 a 8,4 milioni per l'occupazione, da 23 a 28,5 milioni a favore di giovani che non lavorano e non vanno a scuola, da 5,8 a 6,2 milioni per l'occupazione femminile, e da 7 a 15 milioni per i servizi socio-educativi e socio-sanitari. Quest'ultimo punto prevede un'attenzione maggiore in relazione al decremento della natalità. Il tutto è stato concordato con gli assessori Bertschy e Marzi".

Inoltre è stata presa in esame la proposta di modifica del Programma regionale Valle d'Aosta Fesr 2021/2027, "necessaria per garantire una maggiore efficacia dell'utilizzo dei fondi comunitari e per rispondere in maniera più puntuale alle sfide attuali del territorio valdostano". In dettaglio - ha aggiunto Caveri - "sono stati assegnati 5 milioni per i danni provocati dall'alluvione che si aggiungono ai 4 milioni per calamità naturali. Si tratta di un intervento significativo". I due atti saranno ora trasmessi al Consiglio regionale al Consiglio permanente degli Enti locali con la richiesta di parere.



