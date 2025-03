Divulgazione in ambito agricolo, assunzione per 20 operai

La giunta regionale ha approvato il programma per il 2025 delle attività di divulgazione e di sperimentazione in ambito agricolo, da attuare mediante l'assunzione di personale a tempo determinato. "Si tratta - è spiegato in una nota - della realizzazione di attività di coltivazione di piante officinali e orticole, di quelle di interesse frutticolo e dei piccoli frutti, in linea con quanto già svolto negli anni passati e della divulgazione, a beneficio delle scuole di ogni ordine e grado, di informazioni in merito ai prodotti agricoli e ad alcune filiere alimentari, con percorsi didattici e laboratori pratici". Saranno assunti a tempo determinato 20 operai per una durata di 151 giornate lavorative.

Inoltre è stato approvato il Piano degli interventi per il triennio 2025-2027 del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale che prevede l'assunzione, in aggiunta al personale a tempo indeterminato, di 350 lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro degli addetti idraulico-forestali, per la durata di 151 giornate lavorative per gli anni 2025, 2026 e 2027.



