Il 2 agosto la Foire d'été nel centro di Aosta

La Foire d'été si svolgerà il 2 agosto nel centro di Aosta. La giunta regionale ha approvato i regolamenti delle rassegne estive dell'artigianato valdostano di tradizione. La mostra-concorso è in programma dal 19 al 27 luglio 2025 mentre l'Atélier des Métiers dal 31 luglio al 3 agosto.

È stata, infine, approvata la partecipazione della Regione Valle d'Aosta - con 4-5 aziende - agli eventi Smau Parigi, dal 9 all'11 aprile, e Smau Stoccolma, in programma dal 19 al 21 maggio attraverso il coinvolgimento delle Startup e Pmi innovative. "La partecipazione a Smau permetterà alle startup/Pmi partecipanti - si legge in una nota - di accrescere le attività di promozione e marketing indirizzate a clienti e investitori esteri e creare nuove reti con altre imprese e players internazionali. Inoltre, consentirà alla Regione di promuovere il settore dell'innovazione, valorizzare le storie imprenditoriali di successo, le buone pratiche e stabilire relazioni per l'attrazione di investimenti".



