Aiuti alimentari Fse+, prime derrate arrivate a S.Christophe

Sono arrivate nel magazzino di Saint-Christophe le prime derrate alimentari provenienti dal Programma di aiuti alimentari Fse+, il fondo di aiuti europei agli indigenti, che fornisce assistenza alimentare e materiale alle persone in condizione di povertà estrema, con l'obiettivo di supportare anche la loro inclusione sociale. Lo comunica Marinella Ciarlo, presidente Banco Alimentare per la Valle d'Aosta.

"La Valle d'Aosta è l'ultima regione italiana ad aderire al programma - si legge in una nota - e può così garantire una risposta più efficace ai bisogni alimentari della popolazione in stato di necessità. Olio, farina, tonno, pasta e alimenti per l'infanzia sono già presenti nel magazzino, pronti per essere distribuiti. In più sono in arrivo a breve biscotti frollini, legumi, farina, zucchero, salumi, formaggi, latte Uht, carne in scatola ecc. Quindi grazie alle forniture Fse+ e a quelle del Fondo nazionale, il paniere a disposizione delle persone sarà molto ricco, favorendo un supporto certamente importante e aiutando a garantire una maggiore equità sociale".

Attivo dal 1998, il Banco Alimentare per la Valle d'Aosta conta 2.500 assistiti. Si tratta soprattutto di nuclei familiari, ma ultimamente si sono aggiunte tante richieste di persone sole over65. Nel 2024 dal magazzino sono state distribuite 130 tonnellate di generi alimentari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA