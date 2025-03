Valanga al Passo dei Salati, recuperato sciatore travolto

Uno sciatore freerider straniero è stato travolto da una valanga nella zona del Passo dei Salati, nella valle di Gressoney, e portato in ospedale, dove è attualmente in fase di diagnostica. L'operazione di recupero è stata ostacolata dal maltempo.

L'uomo stava sciando con altri tre freerider - non coinvolti nell'incidente - quando è stato travolto dalla massa di neve ed è finito su un salto di roccia. L'elicottero è riuscito ad arrivare sino alla zona del Gabiet: qui la squadra del Soccorso alpino valdostano è scesa a terra e, grazie a un mezzo battipista fornito dalla società degli impianti di risalita, la Monterosaski, è stata portata 300 metri di quota più in alto.

Dal quel punto ha proseguito con tecnica scialpinistica.

Nel frattempo è giunta anche una seconda squadra con un cinofilo, un tecnico specializzato e due addetti al primo soccorso delle piste da sci (i pisteur-secouriste). Lo scialpinista è stato raggiunto e caricato su una barella, per poi essere condotto più in basso, dove è stato possibile il trasporto con un gatto delle nevi. Da lì con il battipista, è stato trasportato fino al Gabiet e poi in ovovia a Staffal.

Intanto, l'equipaggio dell'elicottero è stato rimpiazzato con una seconda squadra al completo per garantire l'intervento in caso di eventuali altre chiamate sul territorio regionale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA