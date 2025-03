Rogo a Gps Standard, Cgil 'attivare subito tavolo tecnico'

"Apprensione e tristezza nell'immediato. Ci siamo in parte tranquillizzati nell'apprendere che tutti stavano bene, ma ora la preoccupazione riguarda il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori. Chiediamo pertanto alla Regione di attivare rapidamente un tavolo tecnico per creare una sorta di piano di sostegno, al di là degli ammortizzatori sociali, rivolto a tutti i lavoratori in modo da far fronte a questa terribile emergenza". E' quanto dichiara in una nota Fabrizio Graziola, segretario generale dei metalmeccanici della Cgil Valle d'Aosta, in merito all'incendio della Gps Standard, azienda metalmeccanica ad Arnad che si occupa di sistemi di sicurezza e videosorveglianza.

"Senza voler fare polemiche - aggiunge - vogliamo capire che cosa sia successo, perché non abbiamo avuto modo di approfondire in maniera esaustiva che cosa sia successo e quali siano da parte dell'azienda, le mosse da mettere in campo, comprendendo che anche per la proprietà non sia per niente un momento facile. Che cosa succede, quindi, ora? Qual è la situazione attuale dell'azienda? E soprattutto quale futuro si prospetta per i lavoratori della Gps Standard?".



