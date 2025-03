Aosta Classica festeggia 30 anni, torna la Scuola di Fiesole

Il Festival Aosta Classica quest'anno festeggia il suo trentesimo anniversario e l'evento sarà celebrato con una nuova collaborazione con la Scuola di Fiesole, della quale fa parte l'Orchestra giovanile italiana.

Orchestra - diretta da Alexander Lonquich - che tornerà ad Aosta per una settimana di stages - dal 21 al 26 luglio - durante la quale effettuerà le prove e produrrà dei concerti di musica da camera. La sua permanenza culminerà con un concerto sinfonico, che si terrà nella Piazza d'Armi del Forte di Bard sabato 26 luglio a partire dalle 21,30. Il programma sarà interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto per pianoforte e orchestra n. 13 in Do maggiore K 415, Sinfonia n. 38 in Re maggiore K 504, e Concerto per pianoforte e orchestra n. 25 in Do maggiore K 503.



