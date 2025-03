Valanga sopra il lago d'Arpy, scialpinisti in ospedale

Non sono in pericolo di vita i quattro scialpinisti francesi travolti da una valanga che si è staccata oggi nella a monte del lago d'Arpy, nel comune di Morgex. Facevano parte di una comitiva di nove e tre di loro, parzialmente sepolti, sono riusciti a uscire da soli dalla neve e a iniziare a estrarre il quarto compagno. Quando i tecnici del Soccorso alpino e il medico sono arrivati, il ferito era già fuori e cosciente. L’uomo è stato subito portato all’ospedale Umberto Parini. I tre compagni sono stati trasferiti prima al centro traumatologico di Courmayeur, e in un secondo tempo all’ospedale regionale. La valanga che ha coinvolto gli sciatori aveva un fronte di un centinaio di metri.

Non è in pericolo di vita neppure l’americano di 39 anni rimasto ferito nella zona del ghiacciaio del Monte Frety, sotto il Colle del Gigante, nel comune di Courmayeur, nel massiccio del Monte Bianco, a quota 2.800 metri. Dai primi riscontri l’uomo, che praticava lo ‘speed riding’’ (lo sci in fuoripista con il parapendio) ha probabilmente urtato contro la parete rocciosa precipitando a terra. All’arrivo dei soccorritori, era cosciente ed è stato portato in ospedale in elicottero all’ospedale di Aosta, dove è ricoverato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA