Usl, 'in miglioramento i tempi d'attesa per esami e visite'

L'azienda Usl della Valle d'Aosta annuncia miglioramenti nei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie. "Oltre alla riduzione delle liste di galleggiamento, dall'estrazione dati di marzo - si legge in una nota - sono diminuiti i tempi di attesa per numerose prestazioni: 11 giorni per la visita dermatologica, 12 per la visita cardiologica, 18 giorni per una Tac, sette giorni per una radiografia, 14 giorni per la visita andrologica, sei giorni per la visita di chirurgia vascolare, 14 giorni per la visita ortopedica. Nonostante i progressi, rimangono ancora attive liste di galleggiamento in alcune specialità, tra cui la visita neurologica, la colonscopia totale e l'esofagogastroduodenoscopia, alcuni tipi di esami da Risonanza magnetica, nonché prestazioni fuori standard".

Inoltre "l'anno scorso, pur con le note criticità, il 70% delle prestazioni ambulatoriali relative ai Livelli essenziali di assistenza (Lea) è stata erogata nei tempi corretti".

Dopo "significativi miglioramenti sul Pronto soccorso e il riassorbimento delle liste chirurgiche che pur non ancora ottimali si stanno progressivamente riducendo, a partire dal mese di febbraio di quest'anno i tempi di attesa per le visite ambulatoriali sono in miglioramento. Pur avendo ampliato il monitoraggio mensile, secondo le nuove normative, delle prestazioni da controllare (da 69 a 114 tra visite e esami strumentali), nell'estrazione di dati del 5 febbraio e del 7 marzo le liste di galleggiamento sono scese dal 22% del totale al 7%, da 15 a 8, scendendo da 2.000 pazienti in attesa di una prenotazione a meno di 200". Per il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti, "è importante osservare l'andamento nel medio periodo che produrrà una progressiva riduzione pur con le oscillazioni di questa fase".

"Serve equilibrio, pazienza e ascolto di tutte le parti. Così stiamo agendo e così vogliamo continuare ad agire", riferisce l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi.



