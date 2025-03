Sci: Roda, 'Brignone e Tomba? Stessa determinazione'

"Sicuramente c'è una cosa che li accomuna. Io penso il fatto della determinazione. Perché sulla determinazione, sia Alberto sia Federica hanno dimostrato che sono molto determinati, e la convinzione, perché io penso che" all'atleta, quando "è maturo, arriva una certa convinzione".

Così Flavio Roda, presidente Fisi e già allenatore di Alberto Tomba, durante la conferenza stampa di Federica Brignone a La Thuile. Dove la valdostana ha vinto il superG di oggi allungando in classifica generale su Lara Gut-Behrami.

"Questa grande determinazione - ha detto Roda - è il carattere, perché il carattere alla fine l'atleta è sullo sci, quindi è l'atleta che a un certo momento può fare la differenza.

Però direi che una cosa sicuramente che a tutti e due piace vincere, questo è molto importante".

Al di là dei tratti caratteriali, ha precisato Roda, "è difficile oggi comparare una sciata di vent'anni fa, onestamente. Perché è tutto è migliorato all'ennesima potenza, quindi adesso lo sci di Federica è veramente superiore a quello di Alberto, non c'è discussione. E' la qualità proprio, basta guardare quello che riesce a fare. È sempre in questa azione spinta, una cosa che in effetti non succedeva. In passato si diceva sempre 'stai sopra lo sci', adesso invece tutto il quadro contrario, quasi. Quindi questo è un fatto veramente importante".



